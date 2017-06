Cote d'Ivoire: Bepc 2017 - Les oraux ont commencé hier

Les épreuves orales du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) ont démarré le mercredi 7 juin 2017, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Elles s'achèveront le samedi 10 juin, prochain.

Ce sont environ 355.000 candidats des classes de troisième des lycées et collèges qui ont pris part à cet examen qui a débuté par les oraux, en anglais. Les candidats devront choisir, pour cette épreuve qui durera quatre jours, entre un commentaire d'image, un commentaire de texte, ou un dialogue avec l'examinateur. Pour nous en rendre compte, nous nous sommes rendus dans quelques centres d'examens, notamment, au groupe scolaire Anador 1 et au groupe scolaire Adama Sanogo. Da Dramane, chef de centre au groupe scolaire Anador 1 s'est dit satisfait du bon déroulement des exercices « les épreuves ont démarré selon les conditions requises. Nous avons démarré dans de bonnes conditions et tout se passe bien. Nous sommes aussi satisfaits de la présence des forces de l'ordre et de sécurité contrairement aux années précédentes. L'enjeu cette année est d'améliorer le taux de réussite national contrairement à l'année dernière».

Au groupe scolaire Adama Sanogo qui compte plus de 650 candidats, nous avons rencontré Sanogo Oumar, coordonnateur dudit groupe. Selon lui, le démarrage s'est fait dans les conditions normales sans problèmes majeurs. « La sérénité est de mise et tout sera fait dans la mesure du possible pour l'administration de la suite des épreuves ». Quant aux candidats, AdjaraSanou et Samira Sanogo, ils se disent confiants. Puis, ils déclarent : « Tout se passe bien et nous trouvons les épreuves abordables. On se confie à Dieu pour la suite ».