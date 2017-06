Sénégal: Dédicace d'un ouvrage sur l'économie arachidière au pays, samedi

communiqué de presse

Dakar — L'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack (USSEIN) organise samedi, à partir de 9h 30, la cérémonie de dédicace et de présentation d'un livre du professeur Valy Faye intitulé "Economie arachidière et dynamiques du peuplement au Sénégal, Kaffrine et le Saloum oriental de 1981 à 1960".

La cérémonie se tiendra à la place du Souvenir africain en présence notamment des professeurs Amadou Tidiane Guiro, recteur de l'USSEIN, et Iba Der Thiam, coordonnateur de l'Histoire générale du Sénégal.

Babacar Fall de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF) et Serigne Modou Fall du département de géographie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, sont également attendus à cette cérémonie, selon un communiqué reçu à l'APS.