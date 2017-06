Sénégal: Le pays ne tombera pas dans les travers de la rente pétrolière et gazière

billet

Il est vrai que la manne pétrolière et gazière est en elle-même une bénédiction et constitue un puissant apport en capital pour financer le développement dans nos pays à faible revenu. Toutefois, cette manne financière peut devenir un désavantage chronique lorsqu'elle est mal utilisée et mal répartie, au point que ce qui devrait être à priori un privilège, devient un malheur ou une malédiction.

En effet, nous devrions nous méfier de cet argent diviseur qui peut détruire l'homme et les sociétés en étant un funeste compagnon. Dans d'autres endroits du monde, certains Etats ne bénéficient pas de ressources naturelles, mais ce désavantage n'a pas pour autant compromis leur survie, tout au contraire, il a conditionné le développement d'immenses capacités en créativité et innovation pour la valorisation du travail, leur permettant de se hisser parmi les nations les plus développées au monde (Japon, Corée, Etats du sud-est asiatique). La malédiction du pétrole, que certains Etats africains ont connu, rappelle l'illusion monétaire subie par certains Etats mercantilistes (Portugal, Espagne) qui croyaient que la richesse des nations proviendrait de l'accumulation de métaux précieux et justifie, aujourd'hui, leur retard économique vis-à-vis de l'Angleterre ou de la France, lesquels avaient misé sur le progrès technique et scientifique pour la valorisation du travail. N'est-ce pas, aujourd'hui, un paradoxe que le Nigeria ou l'Angola, qui figurent parmi les plus grands pays producteurs de pétrole et de gaz au monde, avec plus de deux millions de barils par jour, connaissent des situations d'extrême pauvreté d'une bonne partie de leurs populations, des crises économiques aiguës et des guerres latentes pouvant compromettre leur avenir en tant que nations.

Dans ces dits pays, la croissance économique est soutenue essentiellement par le secteur pétrolier et gazier qui contribue à hauteur de 80 % des recettes budgétaires et d'exportation. Cette manne financière, qui sert à financer des biens de consommation importés ou à entretenir des oligarchies au détriment du financement de l'investissement productif pour le développement économique, n'est pas viable. Pire, la rente pétrolière qui ne sert pas à financer le développement économique renforce les inégalités, accroit les tensions sociales et n'invite ni à la diversification, ni à l'innovation et encore moins à l'esprit d'entreprise et à la formation.

De ce point de vue, les exemples de mal gouvernance en Afrique des revenus du pétrole foisonnent. C'est le cas au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Soudan ou au Tchad. Le Nigeria qui était grand exportateur mondial d'arachide, de cacao et d'huile de palme subit la désagrégation de son économie agricole et de ses industries de transformation au profit de la rente pétrolière, devenant ainsi vulnérable aux chocs exogènes.

Le Sénégal, à l'instar des pays asiatiques sans ressources naturelles stratégiques, a vécu, durant des décennies, sans le pétrole et le gaz et a su développer des réflexes d'auto survie, en plus du fait qu'il soit dans la zone soudano-sahélienne où il ne pleut que trois mois sur douze. C'est ainsi que notre pays a su développer l'agriculture en toute saison, de façon à valoriser le travail au Nord et au Sud du Sénégal, ainsi que l'installation d'industries de transformation. C'est ainsi que des institutions solides existent également dans notre pays et qu'une priorité soit accordée à l'éducation et à la formation. Il est indéniable que l'existence de ces prérequis constitue des avantages comparatifs par rapport à certains pays africains victimes des avatars de la rente pétrolière et gazière et qui sont entrés très tôt, sans y être préparés suffisamment, à l'ère de l'exploitation à grande échelle de l'or noir. C'est dire, aujourd'hui, que le Sénégal est assez outillé pour ne pas subir les travers d'un esprit rentier dans l'utilisation des revenus pétroliers.

D'ailleurs, le président Macky Sall en est tellement conscient qu'il a constitutionnalisé l'appartenance au peuple des ressources naturelles avec le dernier référendum, créé un organe inclusif d'orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos pétrogaz) qui saura faire une planification dans l'utilisation efficiente des ressources du pétrole et du gaz et, cerise sur le gâteau, envisage de réviser le code pétrolier en vue de la sauvegarde des intérêts du peuple.

A ce titre, la politique de diversification pour l'exploitation des réserves entre les majors est gage d'indépendance et de sécurité. Mais, le plus important est l'existence du Pse et la volonté du président Sall de financer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise et le développement du capital humain à partir des revenus pétroliers ; si bien qu'à moyen terme, les programmes d'autosuffisance en riz, en viande, en lait, etc., le développement des industries de transformation et des Pme-Pmi, la réalisation d'infrastructures structurantes et la formation et le relèvement des capacités d'exportations hors hydrocarbures pourront connaitre des développements fulgurants sans endettement extérieur notable. Toutes ces mesures nous permettront de ne pas tomber dans les travers de la rente pétrolière, parce que nous aurons été suffisamment préventif, en sachant où nous allons grâce au Pse, en développant la transparence, en diversifiant notre économie et en augmentant sa résilience face aux chocs exogènes qui détruisent des pays comme le Nigeria, l'Angola, le Venezuela ou le Brésil.

En dépit des convoitises et manipulations de politiciens pour faire des ressources naturelles une rente politique, le génie de notre peuple nous garantira, avec l'aide de Dieu, la bénédiction du pétrole et du gaz.

Economiste