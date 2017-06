Cameroun: Session parlementaire - Koa Luc abandonne l'hémicycle

Alors que s'ouvrent les travaux de la 2é session ordinaire à partir de ce jeudi à 11h sous la présidence de Cavaye Yeguié Djibril, le député de la Lékié en principe accompagne les Lions indomptables lors de leur participation à la coupe des confédérations.

Le choix a été facile entre la défense des intérêts de la nation et le nectar. Le député de la nation engagé dans l'activité footballistique a mordu à l'hameçon et devra assumer sa nouvelle posture de coordonnateur des équipes nationales des Lions indomptables. Car nommé le mardi 09 mai au lendemain de ce que d'aucuns ont qualifié de Bruxellesgate, nom attribué au scandale ayant émaillé la prestation du 11 national le 28 mars 2017, des langues avaient trouvé qu'il s'agissait d'une casquette de plus et de trop pour cet élu du peuple. Cela par le fait qu'il soit rapporteur général de la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, 3è vice président du comité exécutif querellé de la Fédération camerounaise de Football, membre du comité d'urgence, président de la Commission ad hoc chargée du suivi des subventions allouées par l'Etat pour la gestion des sélections nationales de football certainement responsable à autre niveau de la politique.

Fonds publics.

Comment sera-t-il possible à M. Koa Luc d'être juge et arbitre, ou bien quitter le strapontin de vice président de la Fecafoot et se retrouver employé de cette même institution ?en tout cas il est attendu lors des matches Cameroun-Maroc (10 juin) comptant pour la première journée des éliminatoires de la Can 2019 à Yaoundé et de Cameroun-Colombie, match amical prévu le 13 juin en Espagne. Ce sera ensuite la Coupe des Confédérations prévue du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie.

Du jus au bout du compte.

Beaucoup d'argent coulera à flot comme c'est souvent le cas. Entre les fonds publics et l'argent de la Fecafoot ; une occasion de se frotter aux pratiques malsaines connues dans la tanière notamment les surfacturations, le marchandage, l'escroquerie, l'arnaque Les autres députés examineront des projets de lois et participeront aux questions orales pendant que Koa Luc ira essuyer les caprices des Lions indomptables. Sa présence aux côtés de Tombi à Roko au Bahreïn pendant sa nomination a été perçue comme un projet bien mûri sachant comment il s'en sortirait pendant les sessions parlementaires. Et pourtant lorsqu'il était installé le 26 mars 2015 comme rapporteur de la toute première commission chargée de contrôler l'usage des fonds publics y compris des fonds de développement publics.

En présence du président de la Chambre des Comptes de la Cour suprême, Marc Ateba Ombala, des représentants des services du Contrôle supérieur de l'Etat, de la Commission nationale anti-corruption et de l'Agence nationale d'investigation financière des espoirs étaient portés en lui. Peut-on dire que l'homme a failli à sa mission ? Difficile de le penser même si Cavaye Yeguié Djibril, président de l'auguste chambre estimait que ce responsable au vu de son pédigrée avait « une responsabilité historique et politique ». Et les responsables de cet organe névralgique ne devaient « l'ignorer ou la trahir ». Koa Luc a-t-il encore à cœur ce sermon ? Allez donc le savoir.