Togo: Et encore, Cina Lawson annoncée à la barre ce soir

Une interpellation pour questions orales avait été adressée depuis lors au ministre Cina Lawson par Me Dodji Apévon. Maintes fois des séances ont été programmées pour elle, mais elle a toujours fait gwetta. Selon les proches de la ministre, le président leur aurait envoyé un courier que Me Apévon n'est pas au pays alors pas nécessaire pour la ministre de faire le déplacement de l'Hémicycle ; information donnée en apartheid lors de la signature de la licence 3G+ à Moov-Togo à Radisson Blu, l'année dernière.

5ème séance plénière de la première session ordinaire cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Au menu, c'est une séance de questions orales à l'endroit de Cina Lawson, la ministre des Postes et de l'Economie Numérique. Répondra-t-elle ou pas, wait and see !

