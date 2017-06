Togo: Nathaniel Olympio - "Nous nous mettons ensemble pour envoyer un signal cohérent" au pouvoir en place

D'apres lui, "l'APG n'est pas seulement d'ordre politique", et " la mise en oeuvre des reformes va conduire a des reponses que la population attend de ses problemes quotidiens a savoir, mettre en place une gouvernance qui reponde aux questions de chomage, d'emploi des jeunes, qui permette d'avoir un cadre d'education beaucoup plus adapte aux realites, un systeme de sante qui reponde aux attemtes des populations".

Il est l'un des leaders politiques à prendre la parole au cours de la Conférence de presse conjointe organisee ce jour par les patis membres de CAP 2015 et ceux du groupe des six. Nathaniel Olympio, president par interim du Parti des Togolais, est revenu en long et en large sur le bien-fonde des reformes politiques telles que reclamées par toute l'opposition togolaise et suivant l'esprit de l'APG (Accord Politique Global).

