Tanzanie: Dakar-Dar es Salaam, une identité commune remarquable dans les problèmes d'urbanisation

Dar-es-Salaam, principal pôle économique de la Tanzanie, ressemble à bien des égards à Dakar, la capitale sénégalaise, avec laquelle elle partage une certaine fièvre marchande, signe d'une urbanisation mal maîtrisée et de la persistance des nombreux défis rencontrés par la plupart des grandes capitales africaines condamnées à une nécessaire transformation économique pour survivre.

Etals de chaussures, de vaisselle, de cordonnerie ou de friperie, ou alors échoppes de fortune dédiées à la vente de boissons gazeuses ou d'eau minérale : Dar-es-Salam rappelle étrangement tabliers et marchands ambulants de Dakar et de beaucoup d'autres capitales africaines sans doute.

Ces vecteurs du commerce informel ont fini, ici ou ailleurs, de faire la renommée des villes africaines, où ils ont imposé un état d'esprit et des manières de vivre plus adaptées au monde rural, dont certaines sont des survivances de leur vie d'antan dans les campagnes, qu'ils ont fui avec les années de sécheresse, en quête d'une vie meilleure dans les centres urbains qui n'en sont la plupart du temps que de nom.

Dans un rapport daté de février 2017, la Banque mondiale estime que la gestion de l'urbanisation constitue "un défi particulièrement complexe, du fait de son rythme et de son ampleur, mais particulièrement en Afrique, où ce phénomène touche des pays ayant des niveaux de revenu inférieurs aux régions qui sont passées par là avant le continent".

"Ce phénomène d'urbanisation rapide, couplé à un niveau de richesse inférieur, signifie que le montant des investissements productifs dans les villes africaines est resté relativement bas au cours des quatre dernières décennies (autour de 20 % du PIB)", selon la Banque mondiale.

Cité dans ce rapport, Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, juge "essentiel d'améliorer les bénéfices économiques et sociaux qui découlent de l'urbanisation, car la clé de la transformation des économies africaines réside notamment dans un développement urbain mieux maîtrisé".

A Dakar comme à Dar-es-Salam, les marchands occupent jusqu'aux trottoirs, très souvent au péril du cadre de vie, marchandant à travers les rues avec l'énergie du dernier espoir de survie. Une situation qui a partout contribué fortement à l'engorgement des grandes villes africaines qui ont d'autant perdu au change, en termes de mobilité urbaine.

Un des projets-phare visant à décongestionner Dar-es-Salam consiste en une initiative appelée Bus Rapid Transfert (BRT), un système de bus rapides sur voie réservée lancé en janvier dernier et financé par la Banque mondiale à hauteur de 170 milliards de FCFA.

Le BRT est passé en un an de 50 à 200 mille passagers par jour et a permis de réduire de 90 minutes par jour le temps de déplacement des usagers.

Un système Bus Rapid Transfer (BRT) pour décongestionner Dar-es-Salam

Au Sénégal, la Banque mondiale a approuvé le financement d'un projet-pilote de système BRT pour une enveloppe de plus 184 milliards de francs CFA, en vue de résoudre les mêmes problèmes de mobilité urbaine.

D'une superficie de 1590 km2, l'ancienne capitale de la Tanzanie, sur la côte bordant l'océan Indien, est "la région métropolitaine de croissance la plus rapide d'Afrique de l'Est" selon des spécialistes, avec une population de 4,4 millions d'habitants qui croit à un taux de 6,5 % par an.

A titre de comparaison, Dakar et sa région comptent 3,5 millions d'habitants pour seulement 547 km2, la capitale sénégalaise regroupant à elle seule 50 pour cent de la population urbaine du Sénégal qui compte au total 15 millions d'habitants.

Pas étonnant donc que Dar-es-Salam soit citée parmi les villes les plus dynamiques au monde, en raison d'une croissance démographique rapide qui devrait porter le total de sa population à 10 millions avant 2030, selon les projections de nombreux spécialistes.

Compte tenu de son dynamisme économique, la métropole tanzanienne peut certes se targuer d'une croissance économique projetée à 10% par an, supérieure à la moyenne nationale. Il n'en reste pas moins que la caractéristique démographique doit amener à une réflexion sur le futur de Dar-es-Salam, à l'image de beaucoup d'autres villes africaines dans la même situation.

Des spécialistes en développement de la Banque mondiale avaient par exemple révélé que le Sénégal présentait un taux d'urbanisation supérieur à la moyenne observée en Afrique subsaharienne, de 40%.

Dar-es-Salam et ses "daladala" rappellent également Dakar et ses "cars rapides", des moyens de transport urbains exotiques, à côté des bus, plus classiques pour le transport de masse mais pas toujours accessibles.

Il y a aussi des "bajaj" à Dar-es-Salam, sortes de taxi-tricycles pouvant accueillir jusqu'à trois personnes en même temps.

Pour les habitués des marchés Tilène, Hlm ou Sandaga, dans la capitale sénégalaise, la découverte de Kariakoo, le plus grand marché de Dar-es-Salaam ne constitue en rien un dépaysement.

Kariakoo, un marché qui rappelle Sandaga, Tilène, HLM

Tellement les dédales sinueuses des centres marchands de Dar-es-Salam ajoutent aux similitudes avec Dakar, sans compter la forte affluence de consommateurs venus faire le plein de produits et s'approvisionner dans les petits commerces de la cité tanzanienne.

Le marché Kariakoo offre ainsi un large éventail de prêts-à porter, produits artisanaux ou du cru, fruits, légumes et denrées alimentaires, ainsi que divers gadgets et produits électroniques à très bas prix.

Les produits alimentaires les plus visibles sur les étals - haricot, arachide ou riz - sont de production locale. La dernière denrée en particulier, la base de nombreux plats tanzaniens, est disponible en "gros" grain, notamment au détail.

Un détail parmi d'autres. Aux heures de prières musulmanes, l'appel au muezzin rappelle que plus de 30 pour cent de la population tanzanienne est de confession musulmane.

D'où cette ambiance de ramadan dans certaines rues de la capitale économique tanzanienne, à travers lesquelles il arrive que de bonnes volontés offrent gratuitement de la nourriture durant la rupture du jeûne.