Togo: Jean-Pierre Fabre - "Nous n'avons ni char, ni grenade lacrymogène, notre arme c'est la population"

Et quant a certaines assertions qui veulent faire croire que le Chef de l'Etat se fout des acteurs politiques de l'opposition et en prwmier lieu du Chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre repond : " Quand un Chef de l'Etat viole la Constitution, viole un accord signe pour apaiser la situation dans le pays, il ne se fout pas des hommes politiques. Il se fout de vous, il se fout du peuple", a-t-il explique pour amener les Togolais a prendre conscience pour aller reclamer ces reformes ensemble avec ces leaders de l'opposition ou encore leurs mandantaires a l'Assemble nationale, que sont les deputes qui ont soumis la proposition de loi sur les reformes.

Au cours d'une conférence de presse tenue conjointement ce jour a Lomé par les cinq partis politiques de CAP 2015 et les membres du groupe des six, le leader de l'opposition, prenant exemple sur le Burkina Faso, ou en un sursaut d'orgeuil, le peuple et les politiciens ont fait partir Blaise Compaore, il a indique qu'ils (les leaders de l'opposition) n'ont "ni char, ni grenade lacrymogene" mais que leur "arme face a ce pouvoir c'est la population". "Il revient d'abord a nous partis politiques de mobiliser lesnpopulations pour qu'elles s'approprient leur souverainete. Et nous, nous sommes la pour mobiliser les populations pour qu'elles mettent la pression sur l'Assemblee nationale pour qu'elle fasse les reformes conformement a l'accord que nous avons tous signe".

