Sénégal: Formation - L'aide consacrée à l'éducation est en baisse pour la sixième année consécutive

Selon elle, il faudrait multiplier l'aide au moins par six pour atteindre nos objectifs communs en matière d'éducation, et faire en sorte qu'elle soit destinée aux pays qui en ont le plus besoin.

L'aide à l'éducation de base - qui comprend le soutien à l'enseignement pré-primaire et primaire ainsi que l'éducation des adultes et les programmes d'alphabétisation - atteint 5,2 milliards de dollars, contre 4,8 milliards en 2014. Ce montant reste néanmoins inférieur de 6% à ce qu'il était en 2010.

D'après de ce rapport intitulé 'L'aide à l'éducation stagne et ne va pas vers les pays qui en ont le plus besoin', le montant total de l'aide à l'éducation s'élève à 12 milliards de dollars, soit une baisse de 4% par rapport à 2010, alors que sur la même période, le montant total de l'aide au développement a progressé de 24%.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.