Afrique du Sud: Un gigantesque incendie menace la ville de Knysna

Plus de 100 jeunes responsables africains se sont réunis à Johannesburg (Afrique du Sud) les 7 et 8 juin… Plus »

Ce jeudi matin, l'incendie, principalement situé sur les collines autour de Knysna, se rapprochait du centre-ville. Les routes vers le centre ont été coupées et plus de 150 soldats de l'armée ont été déployés pour éviter tout pillage. A la mi-journée, ce jeudi, le bilan était de neuf morts et plus d'une centaine d'habitations détruites. Les autorités sont particulièrement inquiètes, car des rafales de vent sont prévues jusqu'à au moins demain matin.

Depuis ce mercredi après-midi, près de 10 000 personnes ont été évacuées de Knysna, une ville touristique située à 400 kilomètres du Cap et entourée de parcs nationaux. L'incendie continue sa progression. Les vents sont particulièrement violents en raison de la tempête qui sévit dans la région et les pompiers n'arrivent pas à contenir les flammes. Impossible également d'utiliser des hélicoptères pour lutter contre le feu.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.