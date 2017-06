Congo-Kinshasa: Chelsea - La voix plus que jamais ouverte pour Lukaku

La voix est plus que jamais ouverte pour un retour de Romelu Lukaku à Chelsea. Depuis ce mercredi, on sait officiellement que Diego Costa ne sera plus un joueur du club londonien la saison prochaine.

Antonio Conte ne compte plus sur l'attaquant espagnol et le lui a clairement signifié. Et selon l'Evening Standard, le technicien italien aurait en ligne de mire l'attaquant d'Everton et serait prêt à mettre 92 millions d'euros dans la balance pour avoir l'attaquant belge d'origine congolaise.

En plus de cela, Chelsea propose à Lukaku un salaire d'environ 172 000 euros par semaine.