Burkina Faso: Situation des hôpitaux publics - Le Rame interpelle les autorités burkinabè

Pour ce faire, le Rame estime qu'il urge qu'une campagne de sensibilisation des usagers des services de santé sur leurs droits et devoirs soit organisée afin d'éviter de pareilles situations dans nos centres de santé. Pour cela, le Rame et ses partenaires disent être disposés à accompagner les autorités du ministère sur ce volet.

En tout état de cause, le Rame soutient la quête de justice pour tous et souhaite ardemment que les responsabilités soient situées par rapport à l'agression des agents de santé. Aussi, que la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de Ibrahim Compaoré.

«Des malades et accompagnants de malades ont dénoncé à maintes reprises les indélicatesses d'agents de santé qui portent atteinte à l'image de tous les corps soignants et compromettent des vies humaines. Mais cela reste récurrent dans nos services de santé» s'est-il indigné.

Pour le Rame «le comportement de certains agents de santé dont l'indélicatesse et les pratiques sont aux antipodes de l'éthique et de la déontologie du métier».

«La restructuration, la rénovation et l'équipement des différents services qui composent l'hôpital s'imposent comme une nécessité afin de répondre de façon efficiente aux besoins de survie de ses usagers et résorber la pression que subissent au quotidien le personnel soignant qui y preste», suggère Georges Rouamba.

A l'occasion des récents états généraux des hôpitaux, le président du Faso, Roch Marc Kaboré avait assuré que les recommandations issues des échanges allaient être examinées avec la plus grande attention par son gouvernement dans le but d'accélérer la mise en œuvre des réformes dans ce secteur vitale pour les populations. Aujourd'hui, le Rame s'interroge sur le bilan de cet engagement du chef de l'Etat.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.