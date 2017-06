Congo-Kinshasa: Le gouvernement autorise la hausse des prix du carburant à la pompe

Les consommateurs ne font que constater la hausse des prix du carburant à la pompe. Une décision prise par l'Etat à la demande des pétroliers-revendeurs.

Quatre-vingt-dix jours après la hausse des prix du carburant du mois de mars, le gouvernement vient d'autoriser une énième hausse des prix du litre à la pompe. Le litre d'essence et celui de gasoil vont augmenter de 80 francs congolais, soit une augmentation de 4,88% par rapport aux prix affichés il y a 24 heures. La nouvelle grille tarifaire entre en vigueur à partir de ce jeudi 8 juin à Kinshasa.

A ce sujet, le ministre de l'Economie nationale, Joseph Kapika a pris un arrêté, le mardi 6 juin, consacrant le réajustement des prix du litre de carburant à la pompe. Le réajustement fait suite à la « dépréciation continue de la monnaie nationale face aux devises étrangères, particulièrement le dollar américain ».

Selon l'arrêté ministériel n° 01/CAB/MINET/ECONAT/JKN/GYN/ksk/2017 portant fixation des prix des carburants terrestres dans la zone Ouest, il ressort que le seul paramètre modifié dans la structure des prix demeure le taux de change. Il est passé de 1 320 CDF/le dollar US à 1 380 CDF/le dollar US. Ainsi, le prix du litre d'essence passe de 1 650 CDF à 1 730 CDF. Celui gasoil est fixé à 1 720 CDF en lieu et place de 1 640 francs congolais appliqués avant ce réajustement.

Pour leur part, les pétroliers-revendeurs estiment qu'il était nécessaire de réajuster ce taux, d'autant plus que sur le marché de change, le franc congolais se négocie à 1 460 CDF/le dollar US. Considérant que leurs recettes sont en grande partie réalisées en franc congolais, les pétroliers-revendeurs affirment qu'ils ont toujours eu besoin de convertir leurs recettes en devise et au taux du jour, pour refaire les stocks.

Le pouvoir d'achat s'effrite

« Nous ressentions ce déséquilibre depuis avril dernier. Et cela nous cause d'énormes manques à gagner. Il est anormal pour nous de continuer à subir ces pertes », a indiqué un pétrolier-revendeur qui a requis l'anonymat.

Certaines sources font état d'augmentations successives qui seraient prévues dans les prochains jours, jusqu'à ce que le taux à appliquer par les pétroliers-revendeurs atteigne le taux de change courant qui, lui, se situe actuellement à 1 460 CDF/le dollar US.

Les consommateurs locaux n'ont donc qu'à s'attendre à une autre révision à la hausse d'environ 70 francs congolais dans les deux prochaines semaines. Visiblement, avertissent des analystes, tout a été fait pour que cette augmentation n'atteigne pas les 5% afin d'éviter la hausse des prix des courses du transport en commun à Kinshasa. Raison pour laquelle l'option a été levée de procéder par une augmentation par palier de 4,88%.

Face à une monnaie qui se déprécie continuellement, les prix des biens et services ne font qu'augmenter sur le marché. Le pouvoir d'achat du Congolais ne fait que s'effriter. Et la situation économique et financière du pays continue sa descente aux enfers. Si rien n'est fait dans le sens de corriger ce déséquilibre, le Congolais moyen se retrouvera asphyxié un bon matin.