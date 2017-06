Angola: L'Union Européenne va appuyer les secteurs bancaires et commerciaux

Tomas Ulicny qui a tenu ces propos lorsdans un atelier sur les synergies et la coopération entre les projets financés par le Fonds de Développement Européen (FED) en Angola, a dit que cette rencontre avait servi à augmenter les partenariats stratégiques pour le renforcement des capacités institutionnelles et la durabilité des actions.

« Outre ces projets, les spécialistes de l'UE vont analyser d'autres dans les domaines de la « gouvernance et l'Etat de droit, la santé, la protection sociale, la biodiversité, le développement local et l'appui au commerce », a-t-il dit.

Luanda — - L'Union Européenne (UE) va intensifier, dans les prochains jours, la coopération avec l'Angola, mettant en priorité les banques, le Commerce et l'Enseigneur Supérieur pour développer les secteurs plus productifs afin que ces derniers soient compétitifs face aux autres économies africaines, a déclaré jeudi à Luanda l'ambassadeur de cet organisme en Angola, Tomas Ulicny.

