Angola: Lancement d'une campagne sur le dividende démographique

Luanda — Une campagne de l'Union africaine (UA) sur le thème de cette année "Mise en valeur du dividende démographique en investissant dans la jeunesse", a été lancée jeudi, à Luanda.

L'événement a été organisé par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de la Planification et du Développement Territorial, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP).

Le dividende démographique est l'avantage économique résultant d'une augmentation significative dans la proportion d'adultes en âge de travailler par rapport aux enfants et jeunes personnes à charge.

Le dividende démographique est la croissance économique rapide et non automatique, ce qui nécessite des investissements stratégiques en matière de santé et de bien-être, d'éducation, de développement des compétences, emploi, entrepreneuriat et gouvernance.

L'objectif du dividende démographique est de guider et de faciliter la mise en œuvre du slogan de l'année 2017 par les Etats membres de l'Union africaine.

Dans l'évènement, la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse, Yolanda Miguel a dit que cet acte était une étape importante vers la matérialisation des grands défis qui préoccupent encore la jeunesse africaine, en particulier angolaise.

Il a ajouté que la prise de décision des chefs d'Etat de l'Union africaine était la preuve que les jeunes sont la voix active indispensable pour le développement du continent.