Angola: La réunion des chefs militaires est une base solide pour la concertation

Les deux organisations, qui font partie de l'Union africaine, ont été créées dans le but de travailler pour la stabilité et le progrès des respectives régions.

Pour le général, la situation actuelle à l'est de la RDC reste le principal sujet à aborder lors de l'événement pour trouver des solutions, bien que les États de la SADC et de la CIRGL analysent dans diverses occasions ce thème.

Le chef militaire a indiqué que la rencontre était une excellente occasion de reconnaissance mutuelle et d'interaction, ainsi que de développement des relations de coopération et d'amitié.

Luanda — La réunion des chefs militaires de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) est une base solide pour la concertation sur la situation politique et sécuritaire dans ces zones, selon le chef d'état-major des Forces armées angolaises (FAA), Geraldo Sachipengo Nunda.

