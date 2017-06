Angola: L'Inventaire recommande la recherche sur la biodiversité

Luanda — L'Inventaire national de l'ivoire 2016/2017, présenté mercredi à Luanda, recommande l'adéquation de la législation, le renforcement du contrôle avec des moyens technologiques et intensification de la recherche scientifique sur la biodiversité dans le pays.

Présenté dans le cadre des célébrations du 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, le rapport insiste sur la nécessité de former plus de personnel technique pour le pesage, l'étiquetage, l'enregistrement et la conservation de l'ivoire dans tout le pays.

La chef du Département de gestion de la biodiversité et zones de conservation du ministère de l'Environnement, Albertina Nzuzi, qui a présenté l'inventaire, a dit que le document prévoyait également la promotion des campagnes de sensibilisation du public sur la problématique de l'ivoire et conduction d'un processus d'identification et enregistrement des éléphants dispersés dans tout le pays, y compris ceux qui sont au pouvoir de différents organismes ou individualités.

Albertina Nzunzi a expliqué que, malgré tous les efforts, l'une des tâches consistait à la précision de services pour recueillir l'ivoire des points de concentration vers les sièges provinciaux, d'où ils seront transféré vers le centre national de concentration à Luanda.

"À moyen et long termes, il est nécessaire de réglementer le marché interne de l'ivoire et de démontrer à travers des données scientifiques les quantités et répartition des troupeaux d'éléphants, y compris la gestion adéquate et le contrôle du braconnage", a-t-elle souligné.

La responsable a affirmé qu'une fois ces données vérifiées, elles pourraient permettre la négociation pour le transfert d'éléphant de l'annexe I à l'annexe II de la CITES - Convention internationale sur le commerce des espèces sauvages menacées d'extinction (CITES sigle en anglais).

L'inventaire sur l'ivoire est composé d'un groupe technique interministériel intégré ministères de l'Environnement (coordinateur), de l'Agriculture, des Finances et de l'Intérieur.

Les services d'enquête criminelle, le Bureaux du procureur général de la République, la Cour suprême, Cour provinciale de Luanda, Direction nationale de l'ordre public du commandement général de la police nationale et le commandement général des forces armées font également partie de ce projet.