Cameroun: CAN 2019 - Les choses sérieuses commencent en éliminatoires

Les Togolais, eux, peuvent s'attendre à vivre des débuts d'éliminatoires compliquées, dans le groupe D. Ils jouent en effet en Algérie, dimanche 11 juin, dans le bouillonnant stade de Blida. Les Algériens, eux, ont un nouveau sélectionneur, Lucas Alcaraz, et une revanche à prendre après leur mauvaise CAN 2017 (élimination au premier tour).

La performance de l'équipe du Gabon au Mali, le 10 juin dans le groupe C, sera également scrutée. Hôtes de la CAN 2017, les Gabonais avaient été piteusement éliminés au premier tour du tournoi. Ces derniers jours, ils se sont surtout signalés par des tensions avec les autorités sportives gabonaises au sujet des primes remises aux joueurs.

Les Congolais de Brazzaville, eux, espèrent retrouver une dynamique après avoir manqué la CAN 2017. Leur dernier match de CAN, en 2015, s'était justement soldé par une défaite 4-2 en quarts, face aux Kinois.

Quarante-sept pays attaquent en effet la phase de groupes des qualifications ces 9, 10 et 11 juin, alors que le champion d'Afrique et hôte de la prochaine phase finale s'apprête, lui, à disputer la traditionnelle mini-répétition avant la Coupe du monde qu'on appelle la Coupe des Confédérations.

Après un court tour préliminaire, la phase de groupes des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2019 au Cameroun) débute le week-end du 9 au 11 juin 2017. Au programme, 23 matches, dont de très attendus RD Congo-Congo (groupe G), Côte d'Ivoire-Guinée (H) et Tunisie-Egypte (J).

