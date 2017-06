Sénégal: Tête de file de « Wattu Sénégal » - Me Abdoulaye Wade, la surprise du chef

Le secrétaire général du gouvernement ajoute : « Je ne pense pas beaucoup de choses de ce retour annoncé. Sauf à dire que le messie attendu a tout de même échoué en 2012. Et pourquoi devrait-il passer l'épreuve en 2017 ? L'échec sera d'autant plus cuisant que les illusions entretenues sont démesurées. Sachons raison garder ! ».

Ce sont les jeunes de la maisonnée qui s'en chargent, sinon ils se couvrent d'opprobres et d'infamies. Il est vraie que la tornade de 2012 a fait des dégâts qui, me semble-t-il, sont irréparables pour le Pds », a-t-il ironisé.

A titre d'exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Pape Diop, est membre de la coalition « Wattu ». Pourtant, le divorce entre Me Wade et l'ancien maire de Dakar a été proclamé depuis longtemps.

En acceptant de conduire la liste « Wattu Sénégal », Me Wade va essayer de stabiliser son parti. Il va aussi augmenter les chances de voir les libéraux occuper des postes à l'hémicycle et mieux, jouer leur rôle de contre-pouvoir. Me Wade va surtout donner un contenu à la réunification de la grande famille libérale.

A ceux qui critiquent notre choix, je dis que Me Abdoulaye Wade est un symbole et un symbole n'a pas d'âge », s'est empressé de déclarer Oumar Sarr, coordonnateur du Pds après avoir déposé la liste de la coalition « Wattu ». « Karim Wade sera là pour nous soutenir même s'il n'est pas investi sur les listes », a-t-il ajouté.

En avril 2014, après deux années « d'exil » en France, Me Abdoulaye Wade a été accueilli par des milliers de personnes. Pourra-t-il traduire cet élan de sympathie en voix lors des législatives du 30 juillet ? En tout cas, le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés comptent sur lui, malgré ses 91 ans, pour triompher face au régime qui a bouté hors du pouvoir les libéraux en 2012.

