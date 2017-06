Angola: Bié - Le vaccin contre la fièvre jaune couvre plus de 200 mille personnes

Cuito — Deux cent huit mille 867 personnes (enfants, jeunes et adultes) dans les municipalités de Chinguar et Chitembo, province de Bié, commencent à se faire vacciner, le vendredi contre la fièvre jaune, afin d'assurer le suivi de la stratégie du secteur de la santé pour l'éradication de la maladie.

C'est ce qu'a informé jeudi, à la presse, le chef du Département de la santé publique et contrôle des grandes endémies, Isaias Cambissa, assurant la disponibilité de 231 000 doses de vaccin pour immuniser la population.

La campagne de vaccination, a-t-il dit, sera assurée par plus de 600 personnes, parmi lesquels les superviseurs, les vaccinateurs et les enregistreurs, qui, pendant trois jours passeront de porte à porte, pour lutter combattre la fièvre jaune dans les districts de Chinguar et Chitembo.

Selon lui, toutes les conditions humaines, techniques et logistiques sont déjà créées pour le succès de la campagne.

Bien que la maladie soit déjà contrôlée, le responsable a confirmé que les unités de santé continuent en état d'alerte pour secourir efficacement les personnes, dans les cas de patients présentant des signes et symptômes de la maladie.

Il a exhorté les gens à coopérer avec les vaccinateurs et surtout continuer à améliorer l'assainissement dans les communautés (éviter des flats d'eau brûler les ordures, construire et utiliser correctement des latrines, désinfecter l'eau avant la consommation et d'autres comportements malsains).