Angola: Le pays participe à la réunion avec les pays nordiques au Nigeria

Abuja — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Georges Chikoti, est arrivé en début d'après midi de ce jeudi, à Abuja, capitale du Nigeria, pour assister les 9 et 10 de ce mois, à la 16e Rencontre afro-nordique des ministres des Affaires Etrangères.

L'ordre du jour de la réunion comprend, entre autres sujets, l'approche sur la "promotion d'affaires", le "renforcement de la paix et sécurité en Afrique et dans la région nordique", ainsi que la collaboration dans le développement de l'agriculture et de l'exploitation minière".

Le chef de la diplomatie angolaise conduit une délégation intégrée de hauts fonctionnaires du ministère des Relations Extérieures.

Outre le Nigeria, la réunion compte sur la participation de l'Afrique du Sud, l'Algérie, du Botswana, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Ethiopie, du Mali, de la Namibie, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Zambie, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.

La 15e réunion des ministres des Affaires étrangères afro-nordiques a eu lieu en Norvège, alors que la 14, en Afrique du Sud.

La réunion se tient une fois par an et se déroule alternativement en Afrique et dans les pays nordiques.

Le forum est un moyen informel de dialogue ouvert sur les questions internationales d'intérêt pour les deux régions. Il crée l'occasion pour les pays africains et nordiques de partager leurs expériences et d'échanger des informations d'intérêt mutuel.