Il y a ceux qui, comme la Mauritanie et les Comores, ont décidé de rompre avec Doha ; ceux qui, à l'instar du Tchad et du Sénégal, ont rappelé leur ambassadeur pour « consultation » ou encore les pays tels que Djibouti qui se sont contentés de réduire leur représentation diplomatique.

Chose inhabituelle, les pays africains, qui d'habitude se gardent de mettre les pieds dans ce bourbier proche et moyen oriental sur fond de rivalités séculaires et de haines recuites entre Chiites et Sunnites, ont, eux aussi, embrayé à la suite du royaume wahhabite.

Si l'actuel locataire de la Maison-Blanche en est réellement à l'origine, la manœuvre manque cruellement de lisibilité quand on sait que le Qatar, qui se considère comme un allier de longue date des Etats-Unis, abrite sur son sol les infrastructures d'Al Udeid, l'une des plus grandes bases militaires américaines au monde.

Pour autant cette mise subite au ban de la communauté internationale reste assez suspecte. Et l'on ne peut s'empêcher de penser que quelque part c'est le président américain qui a allumé la mèche quand, lors du Conseil de coopération du Golfe tenu à Ryad le 21 mai dernier, il a appelé à « chasser » les extrémistes et les « terroristes » demandant par ailleurs à la communauté internationale « d'isoler » l'Iran.

Et le péché jugé inexpiable de l'émir, cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, une complaisance suspecte à l'égard des islamistes, pour ne pas dire son soutien aux organisations terroristes et la propagation d'idées extrémistes, sans oublier un rapprochement de mauvais aloi avec Téhéran.

