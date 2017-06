Congo-Kinshasa: 10 juin 2016 - 10 juin 2017 - Le Rassemblement, 1 an déjà

D'ores et déjà, le Rassemblement s'est doté d'un règlement intérieur qui fixe et délimite les compétences de ses organes de décision. Il ne lui reste qu'à se lancer dans la grande bataille politique. Une belle manière de répondre coup sur coup au chef de l'Etat après sa sortie médiatique du Der Spiegel.

Entre-temps, on rassure que le Rassemblement est un et indivisible - peu importe les tentatives de déstabilisation de ces derniers mois.

Selon des sources internes du Rassemblement, c'est le samedi 10 juin que se retrouvent dans la salle paroissiale de Sainte Anne toutes les forces politiques et sociales acquises au changement qui se reconnaissent toujours dans le leadership Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi, respectivement président et président du Conseil des sages du Rassemblement.

Il y a une année que se sont retrouvées à Genval, dans la périphérie de Bruxelles en Belgique, les principales forces politiques et sociales de la RDC pour communier leur effort autour d'une plateforme politique de l'Opposition. C'est là qu'est né le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

