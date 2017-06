Afrique Centrale: CIRGL/SADC - L'insécurité en RDC au cœur des discussions des chefs d'état-major des armées

La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo est au centre des discussions entre les chefs d'Etat-major des forces armées de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe qui se tient à Luanda, en Angola.

Les pays de la CIRGL et de la SADC craignent que les conflits armés persistants en RDC ne puissent affecter les deux sous régions. Kinshasa est appelé à s'investir efficacement dans la résolution de la paix sur l'ensemble de son territoire.

L'insécurité persistante en République démocratique du Congo inquiète les partenaires sous régionaux de Kinshasa. Les pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC) suivent de très près ce qui se passe au Congo-Kinshasa.

L'insécurité dans les provinces du Kasaï, la résurgence du M23 dans la partie Est, les conflits entre pygmées et Luba dans la province du Tanganyika ainsi que la crise politique née de l'absence d'élections dans les délais constitutionnels en décembre 2016, sont autant de faits qui inquiètent les chefs d'état-major des forces armées de deux sous régions.

En effet, les chefs d'état-major général des forces armées de la CIRGL et de la SADC sont réunis à Luanda, depuis le mardi 6 juin, pour analyser la situation de sécurité dans les deux régions et explorer les voies et moyens de pouvoir ajuster les stratégies de défense.

L'ajustement des stratégies de défense s'impose du fait que les deux régions vivent des problèmes de défense communs, a affirmé mardi le secrétaire exécutif adjoint de la CIRGL, Vicente Mwanda, rapporte l'Agence angolaise de presse. Selon lui, cette réunion explore également les voies pour éviter que les conflits soient fréquents dans les deux régions.

De son côté, le directeur de l'organe de la SADC en charge de la politique et la sécurité, Jorge Cardoso, a indiqué que la rencontre aborde aussi les questions sur les groupes armés à l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit des groupes, comme "ADF", qui continuent de mener des exactions contre les populations civiles au Nord-Kivu et dans l'ancienne Province Orientale.

Il nous revient que le rapatriement, la démobilisation et la réintégration des forces du M23 ; le resurgissement des insurgés dans tout l'espace Kasaï sont aussi sur la table des échanges entre les chefs d'état-major de la CIRGL et de la SADC.

Pour Jorge Cardoso, ces questions intéressent les deux régions, surtout pour maintenir la sécurité et la paix.

Il s'est dit préoccupé par l'augmentation du nombre de réfugiés de la RDC qui, journellement, traversent la frontière avec l'Angola, et attend que les chefs militaires trouvent des solutions pour le retour des émigrés vers les localités d'origine.

Le ton est donc donné. Kinshasa est interpellé pour s'investir efficacement dans le rétablissement de la paix partout où il a des foyers d'insécurité. Il en va de la paix et de la sécurité aussi bien au niveau de la CIRGL que de la SADC. Les deux régions ont plus besoin de développement économique.

Au cours des échanges à Luanda, les chefs d'état-major des forces armées de deux sous régions vont également échanger sur la mise en œuvre de la Déclaration de Nairobi (Kenya) et sur l'Accord de Kampala (Ouganda).

La Déclaration de Nairobi a été signée par le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe M23, qui se sont engagés à mettre fin aux combats entre l'armée congolaise et le M23.

Quant à l'Accord de Kampala, il vise la normalisation des relations entre la RDC et l'Ouganda, en vertu de laquelle les deux pays s'engagent à résoudre, par le dialogue et les moyens diplomatiques, les conflits potentiels entre eux.

La délégation de la RDC est conduite à Luanda par le chef d'état-major général des Forces armées, le général d'armées Didier Etumba.