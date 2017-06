Libye: Qatar - Avalanche d'accusations du porte-parole de l'armée nationale libyenne

Et d'après le colonel, c'est aussi Doha qui a commandité l'assassinat d'Abdelfattah Younès en 2011. Cet ancien chef de l'armée libyenne était la plus grande personnalité en vue pour diriger la Libye après Kadhafi.

Ahmad al-Mismari accuse l'attaché militaire du Qatar en Afrique du Nord, Salem Ali Jarboui, d'être un officier du renseignement et d'avoir corrompu des personnalités influentes en Libye. « Des chefs de tribus ont été achetés et ont touché 30 000 dollars chacun », a-t-il déclaré.

La crise de Qatar prend de plus en plus la forme d'un tsunami politique et économique qui se répercute jusqu'en Afrique. Les Emirats arabes unis qualifient Doha de «champion de l'extrémisme et du terrorisme dans la région». L'Arabie saoudite lui demande de changer sa politique pour épouser le consensus régional sur les mouvements islamistes radicaux. En Libye, les langues se délient aussi. De graves accusations ont été émises jeudi 8 juin à Benghazi par le colonel Ahmad al-Mismari, porte-parole de l'armée nationale libyenne basée à l'est du pays.

