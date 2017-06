Sénégal: Le PUMA et le PNDL en partenariat pour la mutualisation et l'harmonisation de leurs interventions

Dakar — Le Programme d'Urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) et le Programme national de développement local (PNDL) ont signé, jeudi, un protocole de partenariat pour une mutualisation et une harmonisation de leurs interventions.

Ce protocole a été paraphé à Dakar par le Secrétaire exécutif du PNDL, Mamadou Thiaw et le Coordonnateur national du PUMA, Moussa Sow.

Il vise à "contribuer à l'établissement d'un développement durable au Sénégal, dans l'équité et l'inclusion, en garantissant la continuité du territoire, conformément aux orientations du chef de l'Etat", selon les deux parties.

Elles disent vouloir "donner un signal fort en direction des zones les plus enclavées du Sénégal", soulignant que le protocole marque la "présence effective" de l'Etat aux cotés des populations, en assurant la connectivité numérique, l'amélioration significative de la couverture téléphonique et audiovisuelle des territoires frontaliers.

Pour Moussa Sow, le Coordonnateur du PUMA, "une grande efficacité des interventions sur le terrain, la mutualisation et l'harmonisation des interventions entres les différents programmes de l'Etat est plus que nécessaire à nos jours".

Le PUMA, a t-il rappelé, est un programme conçu par les pouvoirs publics pour "corriger le problème de l'iniquité noté dans les zones frontalières matérialisé par l'enclavement, le niveau élevé du taux de pauvreté et l'accès limité aux services sociaux de base des populations".

"Le PUMA, à travers ses différentes composantes, prévoit de réaliser sur une période de neuf ans, 14844 infrastructures et équipements dans différents secteurs que sont le transport, l'éducation, la santé l'hydraulique, l'électrification, la sécurité, etc", a annoncé M. Sow.

Pour sa part, Mamadou Thiaw a indiqué que les missions du PUMA sont "totalement en phase avec les principes qui guident le PNDL dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses stratégies d'appui à la politique de décentralisation et de développement local".

Les deux programmes se sont donc engagées dans un processus irréversible de réduction des inégalités et de l'iniquité, a t-il dit, notant que les premières régions ciblées dans ce partenariat, à savoir Kédougou et Kaolack, "sentiront, sous peu, de manière concrète, ses effets".

A Kédougou, une piste rurale de 65 km sera réalisée par les deux programmes, selon un document de presse.

La même source ajoute que le PNDL a déjà conçu et validé toutes les études techniques, sociales et environnementales et a démarré la réalisation de 19 km de piste de Nafadji à Médina Bafé (Kédougou).

Cette piste sera prolongée de 33 km jusqu'à Diakha-Macky avec ses 12 villages et 3471 âmes par le PUMA qui, va réaliser aussi des ouvrages d'accompagnement (périmètre maraîchers, marchés à souk, magasins céréaliers, points d'eau).

A Kaolack, notamment à Porokhane, un linéaire de 32 km a fait l'objet d'une technique et socioenvironnementale par le PNDL. La piste sera réalisée par le PUMA.

Les deux programmes vont aussi travailler sur la durabilité des infrastructures réalisées, par une implication des services techniques déconcentrés et des agences régionales de développement.