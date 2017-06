Sénégal: Les ZES, une solution aux défis industriels, selon son DG

Dakar — Le directeur général des Zones économiques spéciales (ZES), Moussa Diène a exhorté, jeudi, le gouvernement sénégalais à faire de ces instruments des "pôles de développement" susceptibles d'aider à relever les défis industriels.

"Le Sénégal dispose du potentiel pour pouvoir réaliser son intégration économique à l'échelle de valeur mondiale et faire des ZES des pôles de développement qui vont permettre de régler les problématiques liés aux différents défis industriels auxquelles on a eu à faire face et qu'on a pas réussi", a-t-il dit.

M. Diène s'exprimait lors d'un atelier de partage de l'étude portant sur "Les zones économiques spéciales au Sénégal : quelles orientations stratégiques", réalisée par le cabinet Mozaic.

Les ZES sont des instruments de mise en œuvre et de valorisation des opportunités de développement t d'industrialisation qui existent dans le pays.

Le directeur général des ZES a souligné "la possibilité d'avoir un canevas dans lequel" pourra être testé "toutes les nouvelles politiques économiques (... )".

A ce propos, il a rappelé que la coopération institutionnelle au niveau des ZES va permettre aux acteurs de développer des méthodologies de travail "qui vont mener à bien ce programme sur lequel le Sénégal se doit d'être leader par rapport à l'intégration sous-régional".

Pour sa part, le directeur général du Cabinet Mozaic dit avoir identifié au niveau du Plan Sénégal émergent (PSE), 14 projets qui peuvent avoir une connotation de ZES. Il a cité les trois agropoles situés au Nord, au Sud et au Centre du pays, les projets de la zone industrielle de Diamniadio, en cours de réalisation et d'autres projets dont les études seront lancées, sans donner plus de détails.

La ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l'Etat, Khoudia Mbaye, a soutenu de son côté que "les ZES peuvent émerger un peu partout". Elle a toutefois insisté sur la nécessité de réaliser "des études d'opportunités pour chaque zone qui va être créée".

"Au Nord et dans les zones de fortes productions agricoles on va avoir des agropoles qui peuvent être érigés en ZES. Diamniadio n'était pas une ZES, mais vient de bénéficier d'un décret. Le Sud-est du pays peut être une Zone économique à vocation minière", a-t-elle expliqué

Selon elle, ces Zones économiques spéciales vont participer au renforcement de la productivité du capital, permettre une forte croissance et soutenue et créer des emplois.