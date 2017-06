Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le pays félicité pour les "performances" du PRACAS

La réunion a apprécié le niveau de récoltes "globalement satisfaisant" durant la campagne agricole 2016-2017, avec une production totale, pour la zone UEMOA, de plus de 28 millions de tonnes de céréales, 22 millions de tonnes de tubercules, 3 millions de tonnes respectivement pour le niébé et l'arachide, indique le communiqué.

Ils se sont appropriés les analyses faites sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la 5 ème réunion du Comité de Haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la situation agricole et alimentaire de la région.

La même source note que les ministres ont par la suite examiné et adopté le rapport de la réunion des Experts chargés de l'agriculture et de l'élevage, préparatoire à la réunion des ministres, tenue à Niamey au Niger, du 5 au 7 juin 2017.

La cérémonie officielle d'ouverture des travaux a été marquée par l'allocution de bienvenue de Abdallah Boureïma, président de la Commission de l'UEMOA et le discours d'ouverture de Albadé Abouba, ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et de l'Elevage du Niger.

Les ministres ont encouragé "les autres Etats membres à capitaliser l'expérience tout en veillant à la soutenabilité de la croissance", indique le communiqué final issue de la réunion des ministres de l'Agriculture et de l'Elevage qui s'est tenue sous la présidence de Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Elevage et des Productions Animales du Sénégal.

Dakar — Les ministres de l'Agriculture et de l'Elevage de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont félicité le Sénégal pour ces "performances" obtenues grâce au Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (PRACAS).

