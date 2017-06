Sénégal: Lancement du processus de production des Rapports ITIE 2015 et 2016

En avril 2014, après deux années « d'exil » en France, Me Abdoulaye Wade a été… Plus »

Il salue "l'importante mobilisation des services de l'Etat et des entreprises extractives qui se sont engagés sans réserve, à soutenir les efforts de transparence dans la gestion des ressources minières, pétrolières et gazières".

Pour les flux de paiement relevant du droit sectoriel et du droit commun, le Comité national a retenu les flux relevant du droit sectoriel (Code minier, code pétrolier) et du droit commun (Code général des impôts).

Il y a 7 entreprises publiques et privées, en production ou en exploration inscrites au répertoire pétrolier en 2015 et 2016 et 9 entités publiques et 1 entreprise de l'Etat pour la déclaration des recettes perçues des sociétés extractives.

Le Comité national ITIE dit avoir intégré dans le périmètre des rapports 17 entreprises publiques et privées, en production ou en exploration inscrites au cadastre minier en 2015 et 2016.

Le CN-ITIE indique, sur la base des résultats de l'analyse de la matérialité, avoir "choisi de retenir dans le périmètre, toutes les sociétés minières, pétrolières et gazières, dont le total des paiements déclarés par les organismes collecteurs est supérieur à 200 millions FCFA ainsi que les entreprises publiques (Petrosen et Miferso)".

