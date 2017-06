Sénégal: Hadja Maï Niang et Clarence T. Delgado - L'héritage de Sembène Ousmane en bandoulière

Dakar — La directrice de "Daaray Sembène", Professeur Hadja Maïmouna Niang, plus connue sous le nom de Hadja Maï Niang, et le cinéaste Clarence Thomas Delgado, considéré comme l'"assistant éternel" de Sembène Ousmane (9 juin 2007-9 juin 2017), portent en bandoulière l'œuvre littéraire et cinématographique du père du cinéma africain.

Tous les deux sont en effet les héritiers de l'écrivain et cinéaste sénégalais dont on commémore le dixième anniversaire de la disparition ce vendredi (9 juin 2007-9 juin 2017.

Par ses actes destinés à vulgariser et perpétuer la production de Sembène, Hadja Maï Niang passe pour sa "fille adoptive".

Par exemple, elle a érigé dans la ville de Thiès (à 70 km de Dakar) où elle habite et enseigne, une structure dénommée la Maison de la pédagogie par l'image (MPI) "Daaray Sembène" (l'école de Sembène), pour pérenniser l'œuvre de ce monument de la littérature et du cinéma africains. Pour Hadja Maï Niang, "Daaray Sembène" est inspiré du rôle d'enseignant que joue Ousmane Sembène dans son film "La Noire de... ", réalisé en 1966.

"Il y a dans cette séquence une image où il est écrit +Ecole populaire+. Daaray Sembène est aussi une école populaire des 7 à 77 ans", souligne la "fille adoptive" de l'écrivain-cinéaste.

L'école mise en place à la commémoration de l'an 1 du décès de Sembène, c'est-à-dire le 11 juin 2008 à Saint-Louis du Sénégal, et transférée par la suite à Thiès le 22 novembre 2011, accueille les couches populaires, à savoir les ouvriers, les maçons, les femmes de ménages, etc.

"Ils viennent voir les films de Sembène et discuter de son contenu", souligne la directrice de "Daaray Sembène".

Pour Hadja Maï Niang, en effet, "Sembène s'adressait plus à la masse populaire en faisant ses films dans les langues locales qu'à l'intelligentsia". Et son œuvre, ajoute-t-elle, "est imbue de leçons sociales qui peuvent servir à tous".

"Daaray Sembène", en plus d'être un lieu de diffusion de l'œuvre de Sembène Ousmane, est un espace de critique audiovisuel et de production de films.

"Sembène Ousmane a fait un travail titanesque en adaptant tous ses écrits au cinéma avec son niveau d'étude, il est alors obligatoire pour nous de perpétuer cette œuvre populaire", fait valoir Dr Hadja Maï Niang qui relève le traitement "singulier" de la mendicité dans les films du cinéaste. Selon elle, Sembène préconisait des politiques étatiques et estimait que le handicap ne rime pas avec le "misérabilisme".

D'où cette cette devise adoptée par la Maison de la pédagogie par l'image "Daaray Sembène" : "S'instruire, c'est devenir".

Hadja Maï Niang s'évertue à donner en exemple à ceux qui fréquentent son espace l'image du parrain de cette structure qui a quitté tôt l'école à l'âge de 13 ans, pour réaliser ensuite cette "œuvre monumentale" en perpétuant son "idéologie autodidacte".

La directrice de "Daaray Sembène", désignée comme la "fille adoptive" de "l'aîné des anciens", a connu Sembène Ousmane en 1992, d'abord par voie épistolaire. "C'est Sembène qui m'a encouragée à faire des études poussées", confie-t-elle.

"Il me disait : étudie d'abord et cinéma après, la formation intellectuelle en premier et celle technique ensuite. Il m'a poussée à avoir le Bac et après, il me dit : le DEUG, et la licence, il m'a poussée jusqu'au doctorat", raconte-t-elle encore.

Finalement, l'enseignante-chercheure à l'université de Thiès a eu son doctorat en littérature générale en 2009, à Paris 12 Val de Marne, avec une spécialisation de la pédagogie de l'image. Car pour Sembène Ousmane, il fallait aussi des gens qui écrivissent sur l'histoire du cinéma africain.

"Il n'y avait que Paulin Soumano Vieyra en tant qu'Africain, il en fallait d'autres selon lui", souligne Hadja Maï Niang.

Clarence Thomas Delgado, "l'assistant éternel"

Comme Dr Hadja Maï Niang, le cinéaste sénégalais Clarence Thomas Delgado est lui aussi un héritier de Sembène Ousmane. Ce "fidèle compagnon" considéré comme l'"assistant éternel" du cinéaste-écrivain, véhicule à sa manière les idéaux de Sembène.

Depuis le décès du réalisateur du film "La Noire de... " (sortie en 1966), le 9 juin 2007, Clarence Delgado lui adresse une lettre "personnelle" pour marquer l'anniversaire de sa disparition.

Une missive qui permet, selon Delgado, de "se souvenir des bons moments" vécus avec Sembène, mais aussi de profiter de cela "pour rappeler l'homme et l'artiste" qu'il était.

"Ousmane Sembène était invité en 2005 au Festival international du film de Cannes où il avait donné sa leçon de cinéma devant un parterre de qualité. Ce souvenir me revient aujourd'hui, surtout pour l'honneur ressenti par nous tous, cinéastes africains, parce qu'il avait parlé non pour lui seul, mais c'était en fait un porte-parole pour nous tous", se souvient l'assistant-réalisateur.

En réponse à la faible représentation du cinéma africain aux festivals internationaux de film tels que Cannes, Venise et Berlin..., Sembène Ousmane déclarait : "C'est à nous de créer nos valeurs, de les reconnaître, de les transporter à travers le monde ; nous sommes notre propre Lumière."

Aujourd'hui, l'assistant-réalisateur s'interdit de ne pas écrire ces lettres, ni de parler de Sembène, car pour lui, "tous ceux qui parlent de Sembène ne le connaissent pas, ils vivent sur son dos".