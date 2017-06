Sénégal: Recrudescence de la violence, délinquance, incivisme... - L'Eglise met le doigt dans la plaie

Poponguine a refusé du monde à l'occasion de la 129ème édition du pèlerinage marial placée autour du thème : «Marie, mère et éducatrice : modèle pour nos familles et nos communautés.»

Occasion saisie par le clergé pour diagnostiquer les maux dont souffre la société sénégalaise.

La montée de la violence et de la délinquance inquiète l'Eglise catholique sénégalaise. Ses responsables ont saisi l'opportunité de la 129ème édition du Pèlerinage marial de Poponguine pour exprimer leurs craintes mais aussi pour exhorter les fidèles à changer de comportement par le culte de la prière, du civisme, du pardon et du service du prochain. D'après Monseigneur Jean Pierre Bassène, Evêque de Kolda qui célébrait la messe solennelle, hier, «il y a une montée de la violence et de la délinquance car il y a une démission de la société en matière d'éducation. Beaucoup de personnes souffrent de la malchance d'une famille désunie. Il convient d'éduquer le cœur».

Autres tares de la société dénoncées par l'Evêque de Kolda, l'individualisme et l'incivisme. «Dans la conjoncture, l'individualisme a gagné du terrain de même que l'accroissement de l'indifférence. Ce qu'il faut changer par la prière et le retour à Dieu. Car une société sans Dieu, c'est comme une maison en deuil. Donc soyons des familles de communauté porteuses du droit civique. Tendons une oreille attentive à nos gouvernants en dénonçant toute attitude suspecte de danger», a encore fait comprendre Monseigneur Jean Pierre Bassène.

Les divorces inquiètent également le Clergé. «Beaucoup de mariages échouent parce que les cœurs ne s'y étaient pas préparés», ajoutera Mgr Bassène qui a aussi fustigé l'hypocrisie dans la société sénégalaise et la démission des parents. C'était lors de la veillée religieuse célébrée dimanche. «Nous devons vivre dans la vérité par le rejet de l'hypocrisie, de la fausseté dans nos sociétés, nos paroles, dans nos attitudes et dans nos relations...

Le fils de Jésus christ est la vérité et il a donné sa vie pour la vérité. Notre église a besoin de fidèles qui portent la vérité de l'Evangile dans leurs activités de tous les jours», a ajouté Monseigneur André Guèye, Evêque de Thiès. «Notre Sénégal a besoin d'hommes de parole qui tiennent à leur parole. La vie religieuse rime avec la loyauté et la fraternité mais aussi la solidarité, des valeurs qui doivent régner dans nos familles qui ne sont pas malheureusement immunisées contre la médisance, la diffamation, les luttes internes et l'égoïsme», ajoute-t-il

Comme alternatives à ces maux qui gangrènent la société sénégalaise, l'Eglise préconise une vie basée sur la vérité avec comme base la foi à l'image de la Sainte Vierge Marie.