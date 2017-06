Ethiopie: Ethiopian Airlines augmente sa fréquence de vols vers les Seychelles

Libreville — La compagnie aérienne, Ethiopian Airlines, va passer à une fréquence de six vols hebdomadaires vers les Seychelles, à partir du 6 décembre prochain. Les vols entre l'Ethiopie et les Seychelles seront programmés lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Ils sont assurés par un Boeing 738.

Le directeur commercial d'Ethiopian Airlines, Busera Awel, a justifié cette augmentation de leur desserte par des raisons touristiques.

"Les Seychelles étant la principale destination touristique d'Afrique, avec les attraits naturels des archipels, nous venons d'ajouter un sixième vol hebdomadaire pour offrir plus d'options aux passagers venant de n'importe quelle partie du monde aux Seychelles et vice versa, à travers notre hub stratégique d'Addis-Abeba", a-t-il déclaré.

Ethiopian Airlines dessert plus de 95 destinations internationales et 20 destinations intérieures, à travers cinq continents. Elle opère plus de 200 vols quotidiens. Elle envisage d'atteindre 120 destinations internationales dans le monde d'ici 2025.