Congo-Brazzaville: Plus de 34 milliards de FCFA de la Banque mondiale pour la diversification économique

Libreville — Le Conseil d'administration de la Banque mondiale (BM) vient d'approuver la deuxième phase du projet d'appui à la diversification économique (PADE), estimé à 34,778 milliards de FCFA, dont la clôture de la première étape interviendra au mois de décembre prochain, annonce jeudi la radio publique congolaise.

Contrairement au PADE 1, qui était financé à parts égales, 50 pc par le Congo et la BM, ce futur projet bénéficiera de la participation de la BM à hauteur de 63 pc, 24 pc du Congo et 13 pc d'autres partenaires dont l'Agence française de développement (AFD) et la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC).

Opérationnel depuis début 2008, après l'accord de financement entre le Congo et la BM, le PADE 2 aura pour but de promouvoir la compétitivité des PME/TPE dans les secteurs de l'agro-industrie, du tourisme-artisanat, puis du transport et de la logistique.

A six mois de la clôture, le PADE 1 a soutenu 412 PME, soit un taux de réalisation de 137 pc. Grâce au Fonds d'appui à coûts partagés, son unité opérationnelle, 25 pc de ses structures ayant adressé leurs demandes d'appui ont été éligibles sur plus de 1200 demandes.

Pour améliorer le climat d'affaires, le PADE a proposé la suppression de 65 procédures sur 85 prévues, en vue de réduire de façon significative les délais et coûts relatifs aux indicateurs du Doing business.