Congo-Brazzaville: Institut français du Congo - Un mois de juin musical

communiqué de presse

La programmation du mois de juin à l'Institut français du Congo sera marquée par plusieurs activités musicales, acompagnées par un peu de théâtre. En voici les quelques temps forts.

Le directeur de l'IFC Richard Mouthuy reconnait dans son édito intitulé « Dans la rue la musique » que l'institution qu'il dirige fera ce mois-ci une part belle à la musique, à travers notamment deux grands moments. D'abord le 21 juin avec la fête de la musique, puis deux concerts avec deux ensembles exceptionnels réunis les 23 et 24 juin. Il s'agit de : Chœur Credo et l'orchestre symphoniste kimbanguiste de Kinshasa. Mais également « Mi Kuiza » la nouvelle création du chorégraphe Muleck et deux pièces de théâtre.

Le samedi 10 juin, les petits seront au rendez-vous avec Lecture et images expliquées histoire, à 10h00. Le mardi 13, le tour reviendra au ciné itinérant avec Peau d'âne, à 18h00. Le mercredi 14 juin, le ciné-club avec Tomboy à 18h00, puis le jazz à la Cafet' avec Blues Alro, d'Alan Kulu et son partenaire Roger Siannard « l'homme à l'horminica ». Ils revisiteront à leur manière les grands classiques de Freddy King, B.B King, John Lee Hooker, et tant d'autres ... , à 19h30.

La deuxième quinzaine du mois de juin s'ouvre avec la conférence-expo sur l'art africain avec des peintres de Poto-Poto et des autres (1946-1966). Elle aura lieu le jeudi 15 juin et animée par Aline Pighin, à 15h00. Le vendredi 16 juin, il y aura du reggae à la Cafet' avec I Jah man & Roggadel, à 19h00. Le samedi 17 juin, les petits se retrouveront de nouveau en lecture et image expliquées, escalier... , par Olga et Victorine, à 10h00. A 16h00, le tour reviendra au ciné jeunesse avec Peau d'âne. Le mercredi 21 le monde musical sera à l'honneur avec la fête de la musique (FDLM 2017) à partir de 18h00, avec 250 artistes sur 4 scènes pendant 6h du temps de musique.

Le jeudi 22 juin, le monde littéraire sera au rendez-vous à travers la rencontre littéraire avec Rêves candides de Gaëtan Ngoua, à 15h00. Le vendredi 23, le tour reviendra à la musique classique, avec un concert de Chœur Credo & l'orchestre Kimbanguiste, à 19h00. Le samedi 24, la journée s'ouvrira par la journée mondiale de la communication (JMC 2017) à 09h00, suivie du rendez-vous hebdomadaire le samedi des petits consacré aux images expliquées, histoire audio ... , à 10h00, puis de la deuxième prestation du Chœur Crédo-Orchestre S. Kimbanguiste en musique classique à 19h00. Le mercredi 28 aura lieu le débat d'idées sur La destruction de l'environnement ... , à 15h00 ; à 18h00 ciné courts avec Wipeout, d'Amine Berrada avec Grégoire Pointecaille en 7 minutes ; Fille du calvaire, de Stéphane Demoustier avec Denis Eyriey et Antoine Mathieu, en 20 minutes, et Le Marin masqué, de Sophie Letourneur avec Sophie Letourneur, Laetitia Goffi... , à 18h00 ; suivi du jazz à la Cafet' avec Willy Bourdon à 19h30.

Le jeudi 29 est prévu l'acteur et la scène ; une soirée consacrée au théâtre avec La contrebasse (culturEchange) à 19h00. Et enfin, la programmation mensuelle de juin 2017 se bouclera le vendredi 30 avec le théâtre de nouveau. CulturEchange en partenariat avec l'IFC, présentera L'Acte de respirer.