Sénégal: Tambacounda - Restauration en vue de trois sites historiques identifiés

Tambacounda — Trois sites historiques identifiés dans la région de Tambacounda vont être restaurés dans cadre d'un programme de réhabilitation des lieux de mémoire, engagé par le ministère de la Culture et de la Communication, a indiqué jeudi, Mbagnick Ndiaye.

"La tombe de l'Almamy Malick Sy de Ouro Himadou, les vestiges de Ndoungoussine, les ruines de Sénédébou, etc., sont autant de lieux de mémoire qui vont bénéficier de ce programme en 2017 et 2018", a annoncé le ministre de la Culture et de la Communication qui rencontrait des chefs traditionnels de la région dans le cadre d'une tournée.

Les services techniques sont en train d'identifier d'autres sites, a-t-il noté, relevant que "le coût de ces travaux de réhabilitation n'est pas encore stabilisé".

Son département ambitionne de réhabiliter le système de gouvernance traditionnel, les us et coutumes incarnés par les chefs traditionnels.

"Notre objectif est de leur redonner une seconde vie pour le devoir de mémoire mais aussi pour revaloriser les vertus de dignité, de courage et de patriotisme de nos aïeux et les transmettre aux générations actuelles et futures", a expliqué le ministre de la Culture et de la Communication.

Il s'agit, à travers la réhabilitation de ces sites, d'"offrir aux populations des repères du passé qui vont permettre une réappropriation de notre histoire, de nos valeurs de civilisation et de notre identité culturelle pour pouvoir s'ouvrir aux autres" a indiqué Mbagnick Ndiaye. Cela, a-t-il ajouté, "conformément au principe d'enracinement et d'ouverture prôné par le président-poète Léopold Sédar Senghor".

Le ministre de la Culture a fait remarquer que le président de la République Macky Sall soutient cette "démarche inédite" qui va de pair avec le processus de réhabilitation de la chefferie traditionnelle.

A travers le pays, ces sites incluent des lieux religieux et non-religieux, a-t-il noté.

Parmi les sites religieux figurent la mosquée d'Elhadji Omar Tall à Halwar et celle de Kobino, vieille de 700 ans. A Gangué Soulé, il est prévu une bibliothèque pour la restauration et la conservation des écrits de Serigne Moussa Camara.

La mosquée de Banguère à Sédhiou presque achevée pour un coût de 24 millions de francs CFA, la première église de la Casamance, construite sur l'île de Carabane, et dont la rénovation d'un coût de 200 millions, est presque arrivée à terme, sont aussi sur la liste.

S'y ajoutent les îles de Gorée et de Foundiougne.

Le patrimoine immatériel n'est pas en reste car il est prévu de réhabiliter le "kankourang", le "xooy" sérère et le "taaxuraan" de la région de Diourbel, a conclu Mbagnick Ndiaye.