Sénégal: Saint-Louis - Le maire offre des billets pour la Mecque aux imams et oulémas

En avril 2014, après deux années « d'exil » en France, Me Abdoulaye Wade a été… Plus »

Mansour Faye, par ailleurs ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a ensuite sollicité des prières pour la réussite des projets et chantiers du président, Macky Sall et des prières pour le peuple, "pour un Sénégal de paix, de tolérance et de solidarité".

Et l'édile de Saint-Louis d'ajouter que "ces actes de bienfaisance de la mairie à l'endroit des imams et autres couches de la populations entrent dans le cadre des missions des élus appelés à satisfaire leurs préoccupations".

L'association des imams et oulémas de Saint-Louis a obtenu 3 billets, la fédération des daaras a en 2 et le sixième est destiné aux "Ndéyi daaras".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.