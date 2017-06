Ile Maurice: Budget 2017-2018 - Réactions mitigées des internautes

Le budget de Pravind Jugnauth a été diversement commenté par les politiciens et le public, ce jeudi 8 juin. Les internautes ont aussi apporté de l'eau au moulin. Certaines mesures passent, toutefois, comme une pilule amère.

Stephane Lim a suivi le budget avec attention. Selon lui, le Premier ministre a fait une opération séduction. «Le prix de la farine et celui du pain ont certes baissé. Par contre pour l'alcool et la cigarette les prix ont augmenté. Les autres mesures ne me touchent pas plus que ça», a-t-il fait ressortir.

Seules les baisses de prix ont retenu l'attention de Steven. «Le budget ne m'a pas impressionné. Il y a eu baisse de prix sur la farine, pas de taxe sur les serviettes hygiéniques et quoi encore ?», s'est demandé le jeune homme.

Hassenjee est, lui, déçu car c'est du réchauffé. «C'est pratiquement la même chose que le précédent. Promesses et incohérences. Le pain maison baisse de 10 sous. Ce budget ne propose pas de relance de l'économie et on ne parle pas de la dette publique», soutient cet habitant des Plaines Wilhems.

Un internaute, lui, relativise. Il souligne que c'est un budget réaliste. «Il y a beaucoup de mesures pour ceux au bas de l'échelle. La Negative Income Tax est une très bonne mesure pour aider les familles à faibles revenus. Tout un chacun se retrouve dans ce budget. Malgré les défis et la situation économique volatile, le ministre des Finances a fait son maximum», soutient cet habitant de Port-Louis.

Ce budget a été très suivi sur Facebook et les médias, dont la MBC et l'express, qui ont diffusé le budget en direct.