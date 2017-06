press conference

Le président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral (Adhuc), Loamba Moké a formulé le 8 juin, un plaidoyer auprès des gouvernements congolais et rwandais ainsi qu'au Haut-commissariat pour les réfugiés, pour la prise des mesures appropriées en vue d'un retour serein et sécurisé des réfugiés rwandais dans leur pays d'origine.

Dans une communication intitulée « droits des réfugiés rwandais : droits pour tous ou loi du plus fort » faite au cours d'une conférence de presse animée sur le thème « réfugiés rwandais en République du Congo vingt ans après : bilan et perspectives », Loamba Moké a demandé au gouvernement congolais de repousser le départ de ces Rwandais à une date ultérieure.

Selon la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais signé par les trois parties, ceux-ci devaient quitter le Congo avant le 31 décembre 2017.

Cette date plongerait ces derniers dans une situation irrégulière dite des "sans-papiers", a expliqué Loamba Moké. « Le report de cette date permet de disposer du temps nécessaire pour étudier et arrêter avec objectivité et dignité les solutions favorables pour les réfugiés rwandais qui ont des raisons légitimes de refuser la protection de leur pays d'origine ou de leurs parents dans les circonstances actuelles », a-t-il indiqué.

Le gouvernement congolais, dit-il, doit renoncer à l'application de la convention d'extradition et de transferts des condamnées signée et ratifiée par le Congo et le Rwanda sur la protection des réfugiés en Afrique, adopter et promulguer une loi spécifique nationale protégeant les réfugiés et demandeurs d'asile, souligne la communication du président de l'Adhuc.

La même question sur la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais a été également évoquée par le président de l'Association des étudiants rwandais au Congo, Jean Claude Nkundineza à travers une communication sur « l'historique et le parcours des réfugiés rwandais de 1994 à nos jours » ainsi que par l'avocat Séverin Brice Pongui qui a exposé sur « les aspects juridiques de la situation des réfugiés rwandais au Congo dans la perspective de la clause de cessation du statut de réfugié ».

Jean Claude Nkundineza a fait l'historique horrible connu par le Rwandais avant d'indiquer que les étudiants qui se sont constitués en association sont des rescapés du génocide qu'a connu ce pays.

Les Rwandais sont arrivés au Congo en mai 1997. Ils ont su intégrer la communauté congolaise sur tous les plans : social ; sécuritaire, économique et scolaire, a-t-il rappelé avant d'indiquer que le rapatriement dans leur pays d'origine ne leur avantagerait pas, redoutant encore des conditions d'insécurité.

« Les réfugiés rwandais qui sont au Congo sont des rescapés des massacres et ratissages ethniques. Ces derniers ont perdu les leurs, aujourd'hui, le régime en place nie les faits qui lui sont reprochés.

Une fois rentrés au pays, le régime actuel exercera-t-il la justice pour tous ceux qui ont été massacrés au moment où ceux qui sont déjà au Rwanda ne peuvent en aucun cas oser le faire de peur d'être accusés d'idéologie du génocide », s'est interrogé Jean Claude Nkundineza.