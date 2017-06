Le ministre congolais des Finances, du budget et du portefeuille public, Calixte Ganongo, vient d'annoncer à des… Plus »

Pionnier dans la télé-expertise sociale et le e-consulting social, le cabinet Docteur Audit est, explique-t-il, « codétenteur de la plateforme internationale de crowdfunding oukaley et cofondateur de la théorie sur la pyramide entrepreneuriale ».

À ce projet, se joint celui de l'ingénierie élistique. Giresse Akono le définit comme étant une approche structurée et méthodique, qui permet la valorisation de l'élite nationale à l'échelon mondial par l'obtention des prix honorifiques tels les prix Nobel, la Médaille de Fields, le prix Turing etc. Pour lui, il s'agit de « contribuer à faire du Congo un hub intellectuel en Afrique ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.