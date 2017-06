Burkina Faso: Armée nationale - Gendarmes et militaires retraités passent à l'offensive

Pour comprendre cette histoire d'indemnité compensatoire, il faut remonter en 2003. A l'époque, le président du Faso, dans son discours de fin d'année prenait la décision d'augmenter l'âge de la retraite des travailleurs de cinq ans. Après la prise du décret d'application, les militaires et gendarmes retraités de 2004 à 2015 s'offusquent que leur ministère ait seulement ajouté 1 an au lieu de 5 comme annoncé.

Sous le regard du reste de l'escouade qui occupait la majorité des places assises sous les appâtâmes du Centre national de presse Norbert-Zongo, il fulmine : « Relayez auprès de l'opinion nationale et internationale notre message de déception et d'indignation face à la manière dont les autorités gèrent notre problème ».

Leur ponctualité laisse penser à un regroupement de soldats qui s'apprêtent à aller au combat. Heureusement, il ne s'agissait que d'une conférence de presse où ils exigent une compensation financière. A 9h30mn sonnantes et comme annoncé, Ousmane Badini, vice-président du collectif des militaires et gendarmes retraités de 2004 à 2015, se saisit du micro pour livrer la teneur de la rencontre.

