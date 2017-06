Mali: La contestation de la révision constitutionnelle gagne la rue

Un bulletin de couleur blanche pour le oui, un autre de couleur rouge pour le non, les modalités du prochain… Plus »

Il s'agit de la création du Sénat et du mode de désignation de certains des sénateurs, de la réforme de la Cour constitutionnelle avec la prérogative pour le chef de l'Etat de désigner son président, et enfin, du principe même de l'organisation d'un référendum dans un contexte où l'autorité de l'Etat n'est pas encore restaurée dans le nord du pays qu'écument toujours les groupes terroristes.

De fait, si la révision de cette constitution permet d'introduire quelques innovations dans le sens du renforcement de la démocratie malienne et de la gouvernance comme par exemple la fin du nomadisme politique, la création de la Cour des comptes, il reste cependant que celles-ci n'emballent pas les anti-révision qui voient en certains points de ce projet de modification, une remise en cause des acquis démocratiques.

Mais en attendant, ils ont décidé de se faire entendre à travers des manifestations. Et la première qui consistait en une marche de la Bourse du Travail à la primature, hier jeudi 8 juin, a été réprimée par les forces de l'ordre parce que non autorisée selon les autorités qui ont ainsi invoqué l'état d'urgence dans lequel se trouve le pays. Un argument qui ne semble ni convaincre ni entamer la détermination des contestataires de ce projet de Constitution qui ont décidé de se retrouver, encore, demain samedi pour battre le pavé.

