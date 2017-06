Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - Du réchauffé insipide et dangereux pour notre souveraineté

Le gouvernement Lepep fait encore une fois l'impasse sur la répartition de la richesse et l'inégalité sociale. Des problématiques qui pouvaient être adressées avec l'introduction du salaire minimal longuement annoncé. A la place nous avons eu droit à un système d'allocation qui vient légitimer l'inégalité sociale et qui sera financé par l'ensemble de la population à travers la MRA.

Il y a certes des mesures en faveur de l'écologie et des solutions palliatives aux effets du changement climatique, mais la timidité de l'action et la nature minimaliste de ces mesures n'augurent rien de bon pour l'avenir. Le terme changement climatique n'apparaît qu'une seule fois... pour dire qu'on construira des drains contre les inondations à venir!

La consolidation des pouvoirs antidémocratiques et antisouverains de la BOI et sa mise sous tutelle du Economic Development Board vient renforcer les pouvoirs du global business vis-à-vis de l'Etat. Le fait que la BOI sera responsable du « process reengineering » de 125 licences et permis à la barbe et au nez de 14 ministères est tout simplement une aberration.

Pravind Jugnauth et le gouvernement Lepep n'ont définitivement pas tiré les leçons nécessaires de scandales financiers qui ont fait couler beaucoup d'encre et provoquer des drames humains dans certains cas.

