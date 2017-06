Ile Maurice: APEC - Promesses, promesses...

Est-ce que ce gouvernement promet plus qu'il n'en peut réaliser ? Cette réflexion du Premier Ministre et Ministre des Finances, Pravind Jugnauth, nous laisse quelque peu sceptique car il a placé la barre très haute avec une prévision du taux de croissance de 4,1% pour l'année prochaine et transformer le pays en un « high income economy » avec des revenus de 13 600 USD par tête d'habitant d'ici 2023.

Est que la plus d'une centaine de mesures qu'il a égrenée dans sa présentation budgétaire seront bel et bien réalisées dans les 12 prochains mois ? Certes il y a des mesures qui sont déjà en voie de réalisation alors que d'autres attendent d'être mises en chantier.

L'annonce de la mise en chantier de certains gros projets tels Metro Express d'ici septembre prochain et les premiers coups de pioche d'autres travaux d'infrastructure publiques donne l'espoir que l'économie va reprendre avec le secteur de construction. Intéressant également, la volonté inébranlable affichée par le PM dans le combat contre la drogue avec la dotation d'équipements sophistiqués à la police et aussi l'augmentation du personnel de l'ADSU.

Autre point qui retient l'attention : le développement dans le secteur éducatif tant au niveau d'infrastructures scolaires que le recrutement du personnel enseignant additionnel au niveau primaire comme au secondaire.

Le gouvernement prévoit la somme de Rs 590 million pour la construction, extension, remise en état des infrastructures existants dans les écoles primaires et secondaires etc... Le ministre des finances prévoit aussi d'équiper 125 écoles pré-primaires du privé dans les régions désavantagées avec des outils pédagogiques. Il y aussi le recrutement de 308 Trainee Primary School Educators ; 158 des 308 seront des Educateurs 'Hoslitic'. Il y aura aussi 184 'support teachers' additionnels pour aider les enfants en difficultés d'apprentissage. Le secteur secondaire aura 250 'Educators Secondary' et 75 parmi les 250 seront responsables pour enseigner de nouvelles matières comme ; Tourism & Travel, Entreprise Education, etc...

Un bon point pour les consommateurs quand le PM annonce la baisse du prix de la farine et d'autres mesures accompagnatrices pour soutenir les groupes vulnérables dont les revenus ne dépassent pas Rs. 10 000 mensuellement et aussi le seuil d'imposition a été revu à la hausse.

Dans l'ensemble c'est un budget pavé de bonnes intentions mais qui risque de laisse un arrière-goût amer... promesses, promesses !!!