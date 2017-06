Ile Maurice: Paul Bérenger - «Ce n'est pas ce genre de budget qui relancera l'économie»

Paul Bérenger s'est également dit inquiet des scandales qui secouent le gouvernement. Il a été étonné que le ministre des Finances n'ait pas évoqué les sujets d'actualité. «Il n'a pas donné de détails sur le métro léger. Concernant Agalega, nous lui demandons de rendre publics les trois documents relatifs. Rien non plus sur les victimes de la BAI ou encore sur l'affaire Betamax. C'est inacceptable et décevant», a fait ressortir le leader des mauves.

Paul Bérenger a qualifié la prestation de Pravind Jugnauth de «nulle». Le leader du MMM n'a pas mâché ses mots. «Pravind Jugnauth a été irrespectueux envers les invités présents en accordant une pause de 15 minutes. L'année dernière, Pravind Jugnauth avait annoncé un taux de croissance économique de 4,1 % et cette fois encore, il annonce plus de 4 %. Ce n'est pas ce genre de budget qui relancera l'économie. Il n'y a pas eu de mesures sur l'emploi. Comme l'année dernière, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Reste à voir comment il compte pallier l'inégalité sociale.»

