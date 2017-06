Sénégal: Mbagnick Ndiaye rencontre des chefs traditionnels de la région de Tambacounda

Tambacounda — Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, a rencontré, jeudi, à la gouvernance de Tambacounda, des chefs traditionnels issus des quatre départements de la région.

Cette rencontre rentre dans le cadre d'une tournée inscrite dans une politique de réhabilitation et de revalorisation des us et coutumes ainsi que des règles du système de gouvernance traditionnel.

Au total 31 chefs traditionnels recensés à ce jour à travers la région, ont pris part à cette rencontre, en plus de représentants de l'administration déconcentrée, d'élus locaux, entre autres acteurs.

Troisième étape de son périple qui l'a déjà mené à Gandiaye (Kaolack, centre) puis à Oussouye (Ziguinchor, sud), cette rencontre participe de la "volonté de réhabilitation et de revalorisation des us et coutumes ainsi que des règles du système de gouvernance traditionnel, fondements de notre patrimoine culturel immatériel", a dit Mbagnick Ndiaye.

Le ministre était en compagnie du chef traditionnel, Bour Gandiaye, du grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, du directeur du Monument de la renaissance, Racine Senghor, entre autres. Ils ont trouvé sur place des descendants de l'Almamy Malick Sy du Boundou, de Mansa Kimintan Kamara du Niani, de Mamadou Laamine Dramé, etc.

Mbagnick Ndiaye indique que le processus initié par son département "va contribuer sans aucun doute, à la restauration des valeurs cardinales de notre société que le pouvoir traditionnel avait toujours su incarner et préserver pour les générations futures". M. Ndiaye n'a pas manqué de souligner le rôle de la chefferie traditionnelle dans le maintien de la paix et de la stabilité.

"Dans nos sociétés traditionnelles, le mode d'organisation social avait toujours obéi aux règles d'un système qui plaçait l'aristocratie au centre des décisions, mais sous le contrôle du pouvoir gérontocratique détenu par les anciens".

Dépositaires et garants de ces règles de gestion de la vie économique et sociale, des pratiques et coutumes sociales, les chefs ont la "lourde tâche de continuer d'incarner à la fois le pouvoir traditionnel, temporel et spirituel", a-t-il dit. "Vous êtes les gardiens du temple, sentinelles de la sauvegarde de nos traditions multiculturelles et régulateurs et médiateurs de la société", leur a-t-il dit.

"Depuis l'indépendance en 1960 et le départ des colons, c'est la première fois que l'on regroupe la chefferie traditionnelle", a relevé pour s'en féliciter le Bour Gandiaye, pour qui ces chefs coutumiers peuvent contribuer à la restauration des valeurs traditionnelles en perdition.

Pour le grand Serigne de Dakar, ces personnalités peuvent constituer pour l'Etat un "point d'articulation avec les populations à la base", pour une bonne mise en œuvre des politiques étatiques. "L'administration trouvera, a-t-il ajouté, dans une chefferie traditionnelle réhabilitée, les moyens de relayer avec intelligence les politiques de l'Etat".

L'administration coloniale française a "beaucoup travaillé à détricoter l'organisation sociale" dans les colonies, à la différence de celle anglaise qui, à travers l' "indirect rule", avait laissé en place ces chefferies. Aujourd'hui encore, beaucoup de pays européens, comme l'Angleterre, l'Espagne, la Norvège, la Suède, le Danemark, ont gardé ce pouvoir traditionnel, en l'articulant à la modernité.

"Le pouvoir central reste l'alpha et l'oméga, et les chefs traditionnels, des auxiliaires", a précisé le grand Serigne, pour qui, "il n'est question ni de concurrence, ni d'obstacle", mais de "rendre aux Sénégalais leur fierté".

Les chefs désignés pour parler au nom des quatre départements, ont salué l'initiative. Si le chef Manel Oury Diallo de Bakel en a profité pour présenter des doléances pour le désenclavement de la zone et la réalisation de structures sanitaires et éducatives, celui de Koumpentoum, Diadié Bâ a loué les réalisations du gouvernement en matière d'hydraulique rurale et d'allègement des travaux ménagers.

Au terme de cette tournée, les chefs traditionnels seront reçus par le chef de l'Etat, a annoncé Mbagnick Ndiaye. Une réflexion sera engagée sur le statut à accorder à ces personnalités, s'il faut en faire des dignitaires honorifiques, ou s'il va falloir créer une chambre des chefs traditionnels, comme c'est le cas en Côte d'ivoire, a-t-il noté.