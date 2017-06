Ile Maurice: Pauvreté - Une taxe payante !

La principale mesure au sujet de la pauvreté, voire la principale mesure de ce Budget est la «Negative Income Tax». Soit une mesure où l'impôt est versé au salarié.

Pravind Jugnauth a appelé cela «Inauguration d'un nouveau paradigme social». Il introduit le «negative income tax system». Le but ; fournir un support financier à 150 000 employés à temps plein qui touchent moins de Rs 10 000 par mois. Ils toucheront jusqu'à Rs 1 000 par mois à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure coûtera environ Rs 1,3 milliard.

Cette assistance sera payée tous les six mois. Le premier payement par la Mauritius Revenue Authority aura donc lieu le 30 août 2018. Le paiement se fera ainsi :

Un employé touchant :

Rs 5 000 / mois : aura Rs 1 000 (Rs 12 000 / an) ;

Plus de Rs 5 000 et moins de Rs 7 000 / mois : Rs 800 (Rs 9 600 / an) ;

Plus de Rs 7 000 mais moins de Rs 9 000 / mois : Rs 500 (Rs 6 000 / an) ;

Plus de Rs 9 000 mais moins de Rs 9 750 / mois : Rs 250 (Rs 3 000 / an) ;

Et entre Rs 9 750 et Rs 9 900 / mois : Rs 100 (Rs 1 200 / an).

Les revenus totaux des deux conjoints ne devront pas excéder Rs 30 000 par mois.