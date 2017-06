Sénégal: Projet gazier de Saint-Louis - Les préoccupations des acteurs prises en compte (gouverneur)

Selon l'étude, l'exploitation du projet gazier de Saint-Louis, sur les zones d'Ahmeyim et Guembeul, pour une durée de 30 ans, sera bénéfique pour l'ensemble des populations, surtout celles qui vivent au niveau des quatre villages de la langue de Barbarie et de la ville de Saint-Louis, d'autant que leurs intérêts seront préservés.

Il a signalé que des consultations publiques et des assemblées de quartiers ont été déjà organisées, à travers une démarche inclusive, afin de les sensibiliser et les informer sur le projet gazier, pour une meilleure compréhension et une meilleure appropriation.

Les acteurs se sont aussi préoccupés de la problématique de l'érosion côtière, des risques sanitaires et de la responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), ainsi que de la formation et du renforcement de leurs capacités.

Selon le chef de l'exécutif régional, les interrogations des acteurs ont porté sur la préservation de l'environnement, la gestion des déchets et des eaux usées, la protection du cadre de vie des populations, la sécurité et la préservation de l'activité de pêche dans la zone nord Sénégal.

La rencontre s'est déroulée en présence de Gary Books et Gaëlle Baldelli, respectivement, responsables de Kosmos Energie et de BP ainsi que de différents acteurs.

Ces réponses ont été fournies à travers le cabinet Tropical environnement SA, par les responsables de la junior américaine Kosmos Energie, qui est en partenariat avec la compagnie britannique BP, a précisé M. Niang lors d'un comité régional de développement (CRD), d'information et de partage sur l'étude d'impact environnemental et social du projet de gaz off-shore de Saint-Louis.

Saint-Louis — Le gouverneur de la région Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, a déclaré jeudi que des "réponses claires et précises" ont été apportées concernant la prise en compte des préoccupations et interrogations soulevées par le projet d'exploitation du gaz découvert au large de Saint-Louis offshore.

