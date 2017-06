Togo: Passer de 87 858 élèves vers 200 000 en cinq ans

Triste nouvelle dans le monde de la boxe togolaise ! Un ancien champion d'Afrique et vice champion du monde est… Plus »

Le PDCplus a été lancé en 2008 en 32 écoles réparties sur l'ensemble du territoire et il avait bénéficié courant année scolaire 2008-2009 à 18 803 élèves contre 16 000 prévus. En dix ans de parcours, l'on note 308 écoles atteintes avec 87 858 élèves bénéficiaires. Ce qui a coûté 1 milliard par an du budget de l'Etat et la bagatelle somme de 2 500 000 de la Banque Mondiale sur la période de 2014-2016.

Cet accord a été donné au cours d'un atelier de validation d'une étude relative à la pérennisation du programme cantines scolaires. L'étude a été menée en deux phases notamment du 03 juin au 13 juillet 2012 et du 08 au 18 mars 2016. Les résultats de l'étude reconnaissent la nécessité de pérenniser ce programme mais davantage de moyens financiers et techniques devront être mobilisés.

Les différents acteurs du programme de cantines scolaires initié par le projet de Développement Communautaire et des filets sociaux (PDCplus) se sont accordés ce jeudi sur la pérennisation dudit programme. Et déjà sur les cinq prochaines années l'on vise faire bénéficier ce programme à 200 000 élèves contre les 308 pris en compte depuis 2008.

