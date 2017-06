Tunisie: Des militaires légèrement blessés

On a beau dire que l'Egypte a régressé ces dernières années et qu'elle n'est plus aussi… Plus »

Lors de sa participation au 2e sommet international sur «La femme et la justice» tenu en novembre 2016, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance avait ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le rappariement de cet enfant dans les meilleures conditions.

«Ce rapatriement a été effectué sur une décision de justice après que l'enfant a été victime de maltraitance et de négligence lorsqu'il vivait avec sa mère à Istanbul», indique un communiqué publié hier par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance.

D'autre part, un enfant âgé de 11 ans victime de maltraitance a été rapatrié de Turquie par le bureau du délégué général à la protection de l'enfance et le Consulat général de Tunisie à Istanbul, et confié à la famille de son père en Tunisie par les services de protection de l'Enfance.

Le parquet a ordonné à la brigade de recherche et d'investigation de la Garde nationale de Ben Guerdane de placer ces individus en garde à vue et de prendre les mesures judiciaires nécessaires.

