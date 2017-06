Togo: Les collectivités existantes veulent éviter toute surprise

La gestion efficace des ressources locales est au menu d'une formation de trois jours débutée mercredi à l'endroit des représentants des collectivités locales, notamment les Communes et les Préfectures du pays. La formation s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des capacités des services techniques de ces communes, préfectures et arrondissements.

« La mise en œuvre des compétences prévues par la loi du 13 mars 2007, pour être transférées aux collectivités décentralisées, nécessitent une réelle disponibilité en ressources humaines compétentes », a déclaré le Contre-amiral Fogan ADEGNON, Président de l'Union des Communes du Togo (UCT).

Selon lui, la décentralisation n'a plus sin sens initiale, celui basé sur un modèle administratif et bureautique. Mais, les différentes réformes obligent les collectivités territoriales à moderniser leur fonctionnement et à intégrer de nouveaux outils et méthodes de gestion.

Ceci étant, a précisé le Contre-amiral, la présente formation « répond au souci de fournir aux responsables et cadres des services techniques et municipaux un savoir-faire managérial innovant conformément aux exigences de transformation et d'efficacité de l'action publique locale ».